新北市經發局長何怡明（右）在新北市商圈聯合發展協會總會長黃建強指導下，體驗DIY豆腐樂趣。（陳慰慈攝）

後疫情時代，推廣深坑商圈旅遊，新北市經發局8月27日至9月25日推出結合深坑豆腐跟當地特色的「2022新北深坑好多福」活動，今年以「老街吃貨擂台賽」的好口福、結合光雕、歷史、真人秀的「深坑奇幻劇場」好眼福、「特色小旅行」好幸福以及「特色手作DIY」好樂福等四大主題，串聯整體活動，帶大家感受不一樣的深坑老街。

經發局長何怡明表示，為加強推廣庶民經濟，經發局爭取經濟部中小企業處街區營造競賽補助，深坑商圈獲388萬元補助，透過製作外語菜單、無線充電、改善立面景觀等方式徵選友善店家，並且導入智慧行動導覽服務，民眾可線上瀏覽深坑豐富的在地活動及店家資訊，提升在地消費商機。

何怡明說，「2022新北深坑好多福」系列活動，包含老街吃貨擂台賽、深坑夜間光影劇場、豆腐之鄉一日小旅行、職人DIY手作課程等，透過全新品牌相信能讓大眾看見全新的深坑風貌。

經發局表示，深坑除了最廣為人知的深坑豆腐外，文山包種茶、黑豬肉等特色商品。今年的「老街吃貨擂台賽」將結合深坑在地美食，報名費用每人100元，成功報到後，當天會加碼回饋100點新北幣給參賽民眾在深坑消費使用，活動報名到8月26日。

此外，活動還有一大亮點是深坑老街「夜間光影劇場」，劇場將透過光雕投影方式，結合深坑在地的發展歷史背景，以及真人秀演員與民眾互動，從老街街尾一路到舊分駐所廣場，帶領民眾體驗不一樣的夜間老街。8月27日、9月10日、9月17日和9月24日，共4個周六晚上7點在深坑老街街尾準時上演。

經發局補充，自9月3日起至9月25日，每周六日都有小旅行遊程與職人手作DIY系列活動，依照不同年齡推出多種主題，想走訪私房景點或參加職人體驗課程的民眾，相關系列活動已開始受理報名，詳細內容可上活動網站─活動一覽專區中報http：／／2022skdofu.com.tw／index.html。