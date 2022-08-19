麥當勞做為速食店的龍頭受到許多人的喜歡，其店內品項眾多，每樣套餐都能選擇自由搭配，為大家提供多樣且豐富的服務，然而隨著時間不斷的推進，麥當勞也在菜單上有所更動，價錢也不如十幾年前划算，近日，一名網友就分享了在家中挖出民國91年的麥當勞菜單，其優惠的價格和懷舊的品項讓不少人大喊「真的回不去了！」

網友分享在家中挖出民國91年的麥當勞菜單。(圖/翻攝自「爆廢公社」)

一名網友在臉書社團「爆廢公社」中分享自己在家中挖出的懷舊麥當勞菜單，他表示此菜單是民國91年時出版的，大家可以在菜單上看到「3個50元」的輕鬆省優惠，相比如今麥當勞的銅板價組合「1+1 50元」還要划算許多，而如此划算的價格也讓原PO感嘆，表示20年前麥當勞每日的人潮都超多，更是大嘆已經回不去的物價。

而在菜單中大家也可以看見麥當勞如今已經消失的品項，不僅有咖哩味的漢堡，甚至還有薄荷巧克力冰炫風及吉事芝心等炸物，且當時的麥當勞更是有集點活動，若是購買「3個50元」的套餐就能進行集點，到最後能夠換取可口可樂限量版的手機，原PO也表示這在當時還掀起一番集點潮，對此，不少網友也紛紛陷入回憶。

網友點名麥當勞奶昔是最憶難忘的品項。(圖/翻攝自麥當勞官網)

貼文一出，網友們在看到如此物美價廉的麥當勞菜單後紛紛感嘆不已，表示如今的物價實在是漲得太高了，不少網友提到菜單上的好多經典品項真的都很好吃，不過可惜如今已經停賣了，對此，網友們也開始點名最難忘的停賣品項，多數人認為奶昔是最可惜的品項，希望麥當勞可以還給大家經典的美味。