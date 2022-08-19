苗栗縣苑裡分駐所2名員警在巡邏時用警車廣播器對具有身心障礙的民眾開玩笑，事後將影片上傳到私人IG帳號，未料被朋友轉發後，又遭民眾在臉書靠北police貼文譴責，員警不滿私帳號影片遭外流，還要求網友下架，引發爭議。通霄分局今（19）日表示，對於員警不當行為部分已交由督察組查處從重記過調職，所長連帶處分。

有民眾在臉書靠北police貼文，指「苗栗的警察上班開巡邏車用擴音器對疑似精神異常的民眾下口令，在車道邊一下稍息、一下原地踏步，把民眾當馬戲團猴子玩，還把巡邏車停在馬路中間下口令還唱軍歌，開車的警察還邊開車邊拿手機錄影，這種行為真的不好笑，真的丟我們苗栗的臉」，貼文曝光後引發熱議，員警事後要求撤文，表示沒有經過他的同意已嚴重影響他的工作。

據了解，通霄分局苑裡分駐所2名員於8月14日凌晨5時巡邏勤務時看到熟識的民眾，當街用擴音器和這名民眾開玩笑，並錄下影像，事後上傳影片到私人IG上，結果被朋友分享出去引發爭議。

警方表示，該位民眾平日與警方互動良好，看到警察、警車會主動敬禮，2名員警身為警察人員，著制服、駕駛警車不應有上述行為，向該位民眾、家屬及社會大眾致歉。對於員警不當行為部分已交由督察組查處從重記過調職，所長連帶處分，並將加強員警執勤態度行為之教育及宣導，避免該類情事再次發生。

貼文一曝光，網友們紛紛留言，「跟長官每天向基層做的事差不多」、「公權力可以這樣玩的嗎？」、「好大的官威」。但也有網友表示，「這有什麼好靠北的，他很明顯跟警察很好啊⋯⋯」、「警民互動不錯啊怎麼了」。

民眾在臉書貼文譴責。(翻攝臉書靠北police)