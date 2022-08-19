國民黨台北市長參選人蔣萬安新書《台北‧萬安》今天上市。書中講述他與老婆石舫亘愛情長跑20年的故事，蔣萬安也曾耍浪漫送石舫亘項鍊，但打開後卻只剩空盒子一個。蔣萬安今表示，他當下很尷尬，他不是浪漫的人，原本以為可以做浪漫的事，後來卻出糗。

對於新書上市，蔣萬安今受訪時強調，這本書非常好看，裡面有很多外界不太知道包括他成長、求學經過、跟太太交往過程，及在國外矽谷工作經驗、回台灣當律師再踏入政治，在書裡有完整說明，也有許多不為人知的故事，很值得一讀，今天在網路通路能買，傍晚實體書店也上架，希望大家來看這本書。

談到在矽谷時的失業低潮期，蔣萬安指出，剛好碰到金融海嘯，他在律師事務所工作被波及，被事務所裁員，當時第一個要面對生活壓力，因為日常開銷包括房租、水電費等，太太也在工作，當時給他很多協助，特別是在心理方面給他鼓勵。

蔣萬安說，他比較難面對心情上碰到低潮，後來他比較能體會，當經濟環境不好、碰到疫情狀況而突然失業，甚至如果家裡的經濟支柱所承受的壓力，不管現實跟心理面都感同身受，後他在立法院身為民代對勞工議題關心，特別對於失業率議題希望關心這些失業的朋友，給他們協助度過難關。

至於太太當時霸氣地說「我養你」，蔣萬安指出，他謝謝太太的鼓勵，給他很多支持，當下要面對很多現實，包括房租、開銷都要重新規畫，因此他能理解家庭碰到打擊，政府給予適時協助，能夠接住這些因為受到打擊影響的家庭。

另外，書中也提及蔣萬安曾經要送太太項鍊，打開後竟發現盒子是空的，鬧了烏龍。蔣笑說，「我太太竟然爆這個料」，他解釋，有次太太生日，他特別精挑細選項鍊送給太太，在選的時候看了很多款式，而店員包裝時可能沒有特別留心，很快的包裝好，他結帳了就帶走。

蔣萬安說，他也沒再檢視、拆開看，結果打開看發現是空的，他們還以為是橋段，還在等更大的盒子或有驚喜，結果沒有，他當下也很尷尬，他不是浪漫的人，原本以為可以做浪漫的事，後來卻出糗。

他表示，有趣精彩的故事也穿插在書中，書中包含求學、成長、工作歷程，後來進入立法院及對於未來台北市市政擘畫用景，非常容易閱讀，各位朋友可以來買這本書看一看。