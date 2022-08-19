佛羅里達州雷丁頓海灘Redington Beach）拍攝到水龍捲登陸地面的罕見畫面，監視器拍下了遊客直接消失的瞬間，十分嚇人。(Youtube)

佛羅里達沿海地帶連日出現水龍卷現象，沒想到18日有一個水龍捲直接登陸雷丁頓海灘Redington Beach），監視器畫面拍下遊客來不及逃離直接消失的瞬間，十分嚇人。但有民眾從側邊另外一個角度錄下了一段影片顯示出這些倒霉的遊客抓著欄杆全數平安。

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、美國全國公共電台（NPR）近日報導，佛羅里達沿海地帶連日出現水龍卷現象，當地時間週二、週三的風暴在這段期間內，產生了好幾個非常壯觀的水龍捲，而且都離岸邊並不遠。

WATCH: Massive waterspout spotted off coast Florida pic.twitter.com/fNutHnKy5j — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 16, 2022

Beachgoers got a glimpse of a massive waterspout off the coast of Destin, Florida. There were no reports of property damage or injuries as a result of the storm, but local officials did issue a warning to boaters in the area. pic.twitter.com/soNzj7ZlMc — NowThis (@nowthisnews) August 17, 2022

根據美國國家氣象局（National Weather Service）解釋，水龍捲形成所需的條件在於渦旋度（vorticity），為了發生渦旋，來自相反方向的風必須在很小的區域內相遇，又或者來從各個方向往這個區域吹過來的風越來越大

兩股風之間通常有邊界，這時候風如果越強，渦旋度就越強，接下來，只需要其中一個風向轉移，這對氣流就會在很短時間內一起改變方向，如果足夠強，並且位於渦旋區域，這種上升氣流也可以向上拉動其他靠近地面和水面的氣流。這時候如果渦漩度夠高夠快，那麼就可以形成一個水龍捲。