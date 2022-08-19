民進黨桃園市長參選人鄭運鵬日前南下高雄，與市長陳其邁互相交換對治理高雄、桃園2座城市的意見，陳其邁上午視察橋頭區新設抽水站工程時表示，鄭也問及選舉技巧，他勉勵鄭運鵬選舉要一步一腳印，施政最重要就是將市民大小事放在心上。

陳其邁表示，鄭運鵬是高雄女婿，所以回到高雄，針對一些施政的問題做交換意見，他給鄭建議就是，選舉要一步一腳印，因為過去桃園在市長鄭文燦任內，備受市民的肯定，所以鄭運鵬想必壓力非常大，但其實施政最重要的就是市民的大小事都要放在心上，然後一項一項的來解決問題，民眾對施政才會有感。

陳其邁說，鄭運鵬應該是在選舉過程中，已經開始感受到選舉的壓力，因為選舉過程非常辛苦，更重要的是，桃園、高雄未來城市合作也非常重要，因為桃園有空港，高雄有海港及空港，彼此之間不管在產業的結構，或是在整個城市的治理，都有非常多共通的地方可以交流及合作。

陳其邁也期許鄭運鵬趕快努力來選舉，謙虛的傾聽民意贏得大選，對於鄭詢問選舉有何技巧，陳其邁強調，就是一步一腳印，全力往前衝，不要鬆懈。

陳其邁說，因為市長鄭文燦做得非常棒，所以在巨人肩膀上，大家都會拿他來比較，因此鄭運鵬壓力也會很大。