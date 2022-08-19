新北市議員葉元之要求民進黨新北市長參選人林佳龍簽署「落選後不入閣」承諾書，林佳龍今（19）日上午到汐止濟德宮參拜時表示，邏輯不通，落選的人就歸零，就像侯友宜市長若連任落選，我不會要求他不能去選總統，我如果落選也是自由人，標準應該一致，誰當選就是要做滿4年，不能要求落選之後不能去做其他事情。

林佳龍說，他當選新北市長不會落跑，會做好4年，因為有很多政見需要實現，希望對手能夠承諾當選要做好做滿，是因為國民黨之前有前科，朱立倫和韓國瑜都是選上市長1年就去選總統，一個後來道歉、一個後來被罷免。

林佳龍也提到侯友宜的子弟兵新北市議員參選人戴湘儀，指她講出內心話「國王沒有穿新衣」，林說，因為侯市長一直不願承諾或回應「選了市長後選不選總統？」戴湘儀則說侯友宜對新北市已12年的付出，就算去選總統，也沒有落跑問題。如果這是代表侯市長的立場，呼籲新北市民把票投給林佳龍，投給真正想服務的人，以免選上後落跑又要補選，勞民傷財。

林佳龍消遣侯陣營，國民黨的小雞都喜歡找我當母雞，他們的母雞應該是侯友宜市長，現在母雞趴趴走，跑到全國各地去，像我們就是很團結，把選舉當作嘉年華、廟會，快樂一點，大家來講政見，不要都去將負面的，這也是社會期待的。

林佳龍也對侯友宜近日安排行程到其他縣市批評，城市的交流是應該支持的，但如果是「吃碗裡，看碗外」、「坐這山，望那山」，當然就無心於市政，無心市政就會發生像恩恩案、八里冰屍案，城市的螺絲就鬆掉了。