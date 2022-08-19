速食業龍頭麥當勞（McDonald's）在民國73年（1984年）被引入台灣後，逐漸獲得民眾喜愛，如今更是不少人的正餐選擇，而隨著時代改變，麥當勞也推出不同的產品與優惠，近日有網友翻出民國91年（2002年）的麥當勞菜單，絕版組合讓網友直呼好懷念。

民國91年麥當勞推出「輕鬆省3個50元」優惠組合。(圖翻攝自/爆廢公社)

一名網友在《爆廢公社》貼出民國91年的麥當勞廣告單，上面寫著「輕鬆省3個50元」，當時推出「三色自由配」優惠套餐組合，只要花50元就可選擇3樣餐點，從菜單上的紅、藍、黃3區域中各選1品項即可，其中包含漢堡、雞翅、蛋捲冰淇淋、薯條及飲料等。

不僅如此，選擇「三色自由配」優惠組合還可獲得1點數，集滿3點搭配指定電信公司門號，就能獲得可口可樂限量聯名手機，讓原PO不禁表示，「遙想當初打工時，每天人潮永遠都在門口，雞塊、漢堡從上班包到下班，包好包滿8小時，時薪當時73元。物價再也回不去了」。

不少人看到菜單後，紛紛留言表示「現在也有1+1=50元，但是少了一個食物」、「記得那時候可樂機廣告打很大」、「我那時候時薪是7塊錢，因為在當兵，連麥當勞都吃不起」、「以前員工還有員工卡，去別的店吃還可以打折」、「國小的時候都會拿優惠卷，然後去買套餐送主餐的，便宜還吃到撐」。

還有人分享，早期麥當勞的特殊餐點，「記得很久以前，麥當勞還有賣貢丸湯還有咖哩飯」、「我也是同一個時薪的年代，那時候高一剛進去，麥當勞有一段時間賣飯的套餐，例如雞腿飯、咖哩飯，但每天都賣不完，但真心覺得很好吃，當時的組長都會在打烊後偷偷讓我帶回家吃，以前只營業到晚上12點就打烊，那年代我最喜歡的還有檸檬雞柳條」。