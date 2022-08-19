隨著生活步入常軌，總統蔡英文今(19日)在2022台北國際觀光博覽會開幕典禮致詞表示，政府一直和觀光業者站在一起，今年以來，入出境旅客逐步成長，現在正是時候，為爭取國際旅客來台做準備，在兼顧經濟和防疫之下，「我已經請行政院仔細地評估開放邊境的時程表，同時做好相關配套措施，適時的來開放觀光客的入境」。

蔡英文表示，台灣是非常美麗的國家，我們的自然美景、在地美食、歷史文化都吸引很多國際友人前來遊玩，特別是台灣人很熱情，熱愛和國際友人交朋友，相信觀光產業的黎明曙光很快就會來到。