原披綠袍參選桃園市長的林智堅，因論文門等爭議退選後，代表國民黨的張善政選情引發關注。有30餘年政壇資歷的桃園市議會無黨聯盟總召李家興表示，民進黨不論派林或鄭運鵬，都很難贏過張，但操盤的桃園市市長鄭文燦還沒出手，鄭文燦不是吃素的，鄭文燦為延續綠色執政最後一定會出大絕招。

李家興從政超過30年，曾任多屆國民黨桃園市議會黨團書記長，2018年黨內初選落敗，改以無黨籍報備參選，目前擔任無黨聯盟議會黨團總召。

李家興（18）接受香港媒體《中評社》訪問表示，鄭文燦的柔軟度沒話說，且在8年執政中打破藍綠界線，不分色彩很多人都是他的朋友，影響力不容小覷。其實綠營不管派林智堅或鄭運鵬，甚至鄭寶清脫黨參選，跟張善政相比根本都不是咖，但鄭文燦不一樣，選舉剩倒數百日全看鄭文燦怎樣安排，鄭文燦至今都還沒出手。

針對桃園市長選情，李家興分析，民進黨雖歷經「堅退鵬上」，但千萬不要以為綠營陣前換將，犯了選舉大忌沒希望了，事實上，綠營關鍵還是在鄭文燦，藍營則是在議長邱奕勝。李強調，他長期跟邱的情誼，加上議會8名無黨籍市議員基本都是藍營，這次市長選舉會力挺張善政，但鄭文燦不是吃素的，為了延續綠色執政，最後必定會出大絕招。