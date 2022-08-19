中國大陸海關總署日前以檢出禁藥為由，6月13日起暫停台灣地區石斑魚的輸入，消基會今天公布石斑魚檢驗結果，全數藥檢通過，但也批評部分部會首長刻意挑起「兩岸敵意螺旋」，藉此「移轉焦點」，「避重就輕」，藉此掩飾主管機關對於石斑魚產銷制度管理不力的真相，農委會主委陳吉仲反駁，消基會的說法，讓人認為他們是中共的消基會，而不是中華民國的消基會。

據消基會今天公布抽檢的12件石斑魚樣品，全數藥檢合格，但消基會今天指出，兩岸政府的溝通並不順暢，事後似乎並未「務實面對」，開誠布公檢討水產品被禁止輸入違規原因，而以「泛政治化」與「情緒化」語言及態度回應，我們不禁懷疑，相關部會首長以挑起「兩岸敵意螺旋」（罵阿共仔）的回應，除了僅是「一逞口舌之快」之外，是否是藉此「移轉焦點」，「避重就輕」，藉此掩飾主管機關對於石斑魚產銷制度管理不力的真相？特別是漁業署對於行走兩岸之間的石斑魚搬運船，其有無在運送過程中違規使用禁藥？

消基會表示，本次外銷石斑魚被暫停進口爭議發生之後，我政府主管機關雖然在事件發生之初，立即快速交由中央畜產會提出安全無虞的檢驗報告，但是由於負責檢驗並提出報告的畜產會，各界對於畜產會的檢測報告，質疑「左手交給右手」、「球員兼裁判」的原因，無助於解除消費者對於石斑魚是否使用禁藥的疑慮。

消基會呼籲，未來兩岸主管機關確有必要共同合作，不應坐視產銷業者違規施用禁藥，而竟視而不見或流於意氣之爭，任令事態停滯無解，最終傷害台灣的養殖業者以及消費者的市場。

陳吉仲表示，消基會公布石斑魚樣品未檢出禁藥，已還漁民清白，而當初也稱只要有第三方單位願意抽驗、農委會也願意支持相關經費，但從消基會的說法，「感受他是中共的消基會而不是中華民國的消基會」。