許多貼心的另一半會幫女性買衛生棉，卻也因為不了解而做出讓人哭笑不得的舉動，日前就有一名女網友透露，請老公下班後買食材和民生用品，沒想到她回家時竟看見衛生棉被冰在冰箱，原以為是老公糊塗放錯，對方一句話卻瞬間讓她啞口無言，「真不知道是有個神隊友還是豬隊友」。

原PO近日在臉書社團《我愛全聯－好物老實說》PO文透露，當天因為下班時間較晚，所以請老公先行採購食材和一些民生用品，沒想到當她回家打開冰箱時，眼角餘光卻瞄到冰箱門上的層架擺放了一個熟悉但又不該出現的東西，讓她錯愕直呼「為什麼衛生棉會放在冰箱裡？」

原以為是老公糊塗放進去，但對方卻納悶反問「那個不是要冰嗎？」指出原PO也會將面膜等保養品放在冰箱冷藏，加上衛生棉的外包裝也寫著「涼感」的關鍵字，「這不就是要冰的意思嗎？不然要怎麼讓它涼？」原PO聽完哭笑不得，直呼「那涼感衣、涼感巾不是也都要冰？我怎麼會有那麼天兵的尪！」

貼文一出引起逾萬網友朝聖，紛紛留言回應「很棒啊，雖然會錯意但很用心」、「看到涼感要冰，真的有思考過」、「他有認真理解那個涼字」、「我覺得他的邏輯沒錯耶」、「重點是他還把熟睡褲獨立放在一個空間，沒有跟食物混在一起，好細心」。