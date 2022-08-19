國道一號北上68.7公里處今早發生火燒車事故，一輛行進間的聯結貨櫃車突因不明原因起火燃燒，駕駛及時逃生，消防人員趕抵現場撲滅火勢，所幸無造成傷亡，詳細起火原因仍待調查釐清。

桃消防指出，一輛聯結貨櫃車今早約8時許行經桃園市楊梅區國道一號北上68.7公里處時，疑引擎室起火，延燒至左後輪，燃燒面積共5平方公尺，消防獲報後出動12人5車到場，在10分鐘內將火勢撲滅。

由於火勢燃燒，車頭被燒得焦黑、凹陷面目全非，所幸貨櫃車駕駛及時逃出，無造成任何傷亡，至於確切起火燃燒原因，仍待進一步調查。