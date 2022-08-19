空軍屏東基地日前傳出百餘名官兵集體食物中毒事件，無獨有偶，高雄陸軍官校也在17日晚間發生集體食物中毒情況，有10餘名學生吃完晚餐後發生嚴重上吐下瀉狀況，經校方送醫後目前已無大礙，高雄市衛生局接獲通報，目前已採集檢體化驗

根據了解，陸軍官校入伍生班隊，17日晚間在餐廳用完餐後，陸續發生有學生身體不適狀況，並出現腹瀉症狀，之後接二連三有學生發生同樣狀況，隔天後因身體不適狀況未改善，因此有多人緊急被送往國軍，初步統計超過10餘人。校方也立刻通報衛生局。

陸軍官校今（19）日表示，入伍生團部分入伍生於17日晚間開始，出現腸胃不適及腹瀉症狀，陸續至醫務所就診，其中有14員轉診至高雄國軍總醫院診療，均已痊癒出院。

陸軍官校表示，本案肇生後即按程序通報地方衛生局，陸軍司令徐上將獲悉後，即指派副司令何中將於18日進駐學校，整合指導國防部軍醫局、國軍高雄總醫院等單位專業醫療人員，共同配合地方衛生局查察原因。

陸軍官校強調，目前已完成食物及部分人員排泄物檢體採集，後續全力配合調查；另要求單位妥善照顧入伍生，並派遣醫官至各單位實施衛教宣導，指導落實餐飲衛生安全、環境消毒等積極防範作為，以維官兵健康及維護部隊戰力。