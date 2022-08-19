蔡英文總統今（19）日表示，從近期俄烏戰爭、中國軍演等國際情勢發展，可觀察到實體軍事行動之外，更結合網路攻擊與資訊戰爭，這成為國際衝突當中最關鍵攻防領域之一。政府強化國家資安的聯防體系，因應不同資安漏洞，提升台灣資安防禦及應變能力。

蔡英文今日出席「2022台灣駭客年會」開幕式，致詞指出，今年年會精神是HITCON PEACE，「Protect Enterprise And Citizens Ever-after」，她期待透過駭客社群文化及能量，加上產官學不同領域的激盪與對話，可共同針對當下的挑戰，思索出更有效率、更完整的資安攻防因應模式，並希望全民能強化對錯、假訊息的辨識能力，並期待藉由不同領域資安人才與政府共同協力，共同強化國家整體韌性。

蔡英文說，國際上複雜多變的資安威脅已是無所不在，如何因應不同資安漏洞，提升台灣資安防禦及應變的能力，持續強化國家資安的聯防體系，確保國家的穩定與發展，是政府目前首要任務之一。

蔡英文說，上任後提出「資安即國安」的戰略概念，近幾年來政府持續強化國家層級的資訊安全，2018年通過「資通安全管理法」，要求政府機關與關鍵基礎設施，率先導入資安防護；數位發展部也將在這月底正式成立，未來主導及統合、強化提升國家資通安全的能力；在產業方面，持續落實資安與智慧財產權保護，並和共享民主價值的盟友，一起打造更有韌性、更安全的供應鏈。