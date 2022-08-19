前年擔任勞動部勞動基金運用局國內投資組組長的游廼文為了讓自己官位提升想要當主祕，竟與寶佳主管邱裕元以勞動基金資金承接寶佳集團名義所出脫之大量遠百公司股票，邱還說「大家是一條船的，最後一定要把你弄上去」，要讓游當上主祕。

游廼文、邱裕元在2016年年間便已在工作場合認識，而唐楚烈是寶佳公司董事暨執行長、嘉源投資負責人，邱在2020年7月間欲尋求外部資金以承接寶佳集團名義所出脫之大量遠百公司股票以獲利，因此找上游廼文，游也希望動用寶佳集團政經影響力，讓自己官位提升。

邱裕元曾問游廼文當組長多久，游回稱12年了，邱說早該升12職等了，游廼文稱自己是最資深的組長，現在的主秘是因為年紀大先給她做，邱裕元於是提議「先卡主秘兼兩組不錯，又照體制先升，且兼管」，游廼文回答「你們決定吧」。

邱裕元說，「我是覺得大家是一條船的，最後一定要把你弄上去，但你們也有體制要搞，先作前段獲利，再來後段博名」，游廼文回稱「我其實不要名，是因為沒位子管不到，加上一些人會扯後腿，要有位才有權，把這些人搬走」。

之後，游為了讓自己官位提升，與邱裕元謀議以勞動基金資金承接寶佳集團名義所出脫之大量遠百公司股票，並進而指示邱明強、闕志昌等人以勞金局全權委託而代為操作之勞動基金資金買入遠百公司股票，以圖利他人。

法官審結認定，游廼文、邱裕元觸犯貪汙治罪條例之圖利罪，與證券交易法之操縱股價罪等罪，從一重之證券交易法處斷；法官斥責游男有辱官箴，惡性重大，重判9年，褫奪公權5年，邱裕元依高買證券罪判處有期徒刑8年，褫奪公權4年。

此外，寶佳資產管理股份有限公司因游廼文、唐楚烈及邱裕元之違法行為而取得之未扣案犯罪所得即新臺幣4億6100萬2750元，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。