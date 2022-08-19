大陸生活百貨品牌名創優品時隔不到10天，18日再次發佈致歉聲明，稱為曾以「日本設計師品牌」自居而道歉，並表示在明年（2023年）3月前完成「去日化」整改。

致歉聲明中表示，名創優品曾以「日本設計師品牌」自居進行行銷的行為引發廣大網友的討論和批評，對消費者造成了情感傷害深感慚愧和自責，在此鄭重道歉。

文中強調，名創優品是一家根植於中國、全球化發展的零售企業。2015年底至2018年，名創優品處於全球化發展初期，曾聘請日本設計師三宅順也擔任首席設計師，對外宣傳為「日本設計師品牌」，在公司發展初期經歷過錯誤的品牌定位和行銷行為，走過彎路，並將第一時間整改。

回顧事情爆發原因，來自名創優品在國外社交媒體發佈一組迪士尼公主鑰匙扣產品圖片，圖片中迪士尼公主公仔身著旗袍風格服飾，但圖片配文則將公仔所著服裝描述為英文「geishas」，中文翻譯為藝伎。但大陸有網友注意到，上述公仔玩具在大陸也有銷售，產品名「公主系列公仔盲盒」，售價每盒49元人民幣，但頁面介紹則為「精美旗袍」。

上述情況引發不少網友不滿，認為帖文評論區指出公仔玩具所著是中國旗袍，並質疑名創優品的錯誤。而後名創優品只在評論區回復微笑表情，並未對帖文內容進行修改。另有大陸網友質疑名創優品「打著國貨名頭的品牌結果取個偽日式商標」、「這麼沒文化連旗袍和藝伎衣服都不會區分」。

針對上述情況，名創優品9日晚間曾發佈致歉聲明稱，相關貼文系由名創優品西班牙帳號於7月25日發佈，已經第一時間要求西班牙代理商團隊刪除貼文，並與當地代理營運機構終止合作關係。