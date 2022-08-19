彭博社報導，消息人士透露高通（Qualcomm Inc）擬藉由一款新晶片重返伺服器市場，以減少對智慧手機市場的依賴。

周四高通股價收漲1.92%，盤中一度漲近3%。

報導指出，高通正在為Nuvia的產品尋找客戶，而亞馬遜雲端部門Amazon Web Services（AWS）已同意考慮高通新開發的伺服器晶片。

高通在2021年以14億美元收購由蘋果公司老將創立的晶片設計新創公司Nuvia，並計畫在自家的智慧手機、筆記型電腦和車用處理器中採用Nuvia的技術。

亞馬遜證實已同意參考看看高通的新產品，高通則表示不對市場傳聞發表評論。

根據IDC所做的調查，2021年整體雲端運算基礎設施市場規模達到739億美元，較2020年成長8.8%。

彭博估計，僅是數據中心處理器市場一年就高達280億美元。

根據高通上個月發布的財報，其上季營收和獲利表現均優於市場預期，但本季展望意外疲弱，並警告嚴竣的經濟情勢和智慧手機需求放緩可能打擊旗下主要的手機晶片事業。高通財務長Akash Palkhiwala當時表示，經濟放緩將導致手機需求下滑，對本季每股盈餘造成的衝擊達到20美分。

高通預估本季營收介於110億～118億美元，每股盈餘利介於3～3.3美元。分析師預估該公司本季營收為119億美元，每股盈餘為3.26美元。