纏訟26年、更審9次 職訓局前國會聯絡人涉收賄案官司落幕

林偉信／台北報導

男子梁鴻達在1995年擔任職訓局國會聯絡人時，被訴向外勞仲介業者收賄，讓案件能經勞委會職訓局儘速辦理，台灣高等法院更九審認為罪證不足，將梁男改判無罪，關於圖利未遂犯因2000年已刪除，此部分判決免訴，檢不服提上訴，最高法院駁回確定。

檢方起訴指控，梁鴻達兼任國會聯絡人，常受民意代表或其助理等人之託，就有關外勞申請案件，轉請該局承辦人依慣例「提辦」（提前辦理）；1994年梁鴻達結識從事國外外勞仲介引進國內之沈姓男子，由沈出面利用梁可向承辦人為「公務請託」機會，向業者收賄。

檢方指出，1995年某家人力仲介公司透過沈男向職訓局申請核准引進外勞，並請梁鴻達幫忙爭取較高核准名額，梁交待沈向業者收取每名2000元之「趕件費用」，另「增加」66名名額每名1萬元之「增加名額費」，合計119萬多元，交付給沈維明。

此外，另家公司也有類似的需求，梁鴻達協助處理在1個月內完成核准，梁指示沈向業者收取每名外勞3000元之「趕件費用」共25萬多元；1995年梁帶家人赴泰國旅遊，乃透過沈男向業者索取5萬元，供梁鴻達旅遊使用。

高院更九審認為，檢察官所舉證據及指出證明之方法，尚不足以證明被告梁鴻達有起訴書所載前揭收受賄賂、圖利之犯行，依罪證有疑、利於被告之證據法則，應認不能證明梁鴻達犯罪，判決無罪，最高法院駁回檢方上訴，全案確定。