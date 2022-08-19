一名女網友透露，她有個中文系畢業的媽媽，除了從小狂被糾正錯字，媽媽當初替她取名選的字，竟然罕見到高中國文老師也不太熟，導致大家常常叫不出她的名字。不過，媽媽對於中文和寫作滿滿的熱忱，如今已60歲還寫小說投稿，真的很狂，貼文引起網友討論，不少念中文系的大學生瘋狂朝聖，狂讚原PO媽媽好讚。

一名女網友日前在Dcard上發文表示，媽媽是政大中文系畢業的，當初替她取名字的時候，可能專門挑了困難的字，導致她的名字連高中的國文老師都不太會念。例如，她的名字中有個字是「芅」，很多人都不認識。

根據漢語字典中的解釋，「芅」字是古書上說的一種植物，讀音為「一ˋ」。而「銚芅」這個詞彙獨作「一ㄠˊ一ˋ」，是楊桃的別名。

女網友指出，媽媽對於中文和寫作可以說是熱忱滿滿，60歲了仍不放棄創作，近期甚至還參加了網路徵稿的活動，有種「活到老，寫到老」的概念，而媽媽也常常告訴他們說「熱情就是能量，專注於令你興奮的事情，你就能感受到那股力量。」讓她覺得媽媽本人其實就是最棒的人生導師。

貼文引起網友討論，「哇媽媽很厲害欸！那年代只要有大學念就很厲害了」、「原PO的字很漂亮欸，媽媽太嚴格了啦」、「中文系畢業的我突然也熱血了起來」、「媽嗎60歲還會投稿而且還是BL（男同性戀），看來人有夢想整個心態也會變得很young（年輕）」、「好厲害的媽媽！中文系來朝聖」。