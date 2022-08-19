新北市有名女童日前在學校不小心脫口而出「奶奶在冰箱不肯出來」，校方通報社會局並請警方到場了解後，意外揪出女童父親因沒錢處理母親後事，竟將媽媽的屍體對折藏在冰箱內，時間長達5年，消息曝光後引發熱議，藝人楊繡惠則在相關新聞下留言表示：「從現在起，無法安葬的都跟繡惠姐說好嗎？」霸氣表示往後類似事情都願意出手幫忙。

據知，警方16日到女童家查看，才發現冰箱內確實有一具被對折的長者遺體，初步判定無外傷、無他殺可能，該名死者身分為87歲的蔣姓婦人，5年前出院後就回家休養，而其66歲的兒子供稱，媽媽出院後沒多久便過世，他因經商失敗，沒錢幫媽媽處理後事，才出此下策。

然而後來事情急轉直下，警方查出該男在媽媽過世後，繼續以母親名義領取中低收入戶、健保及重陽禮金等補助，金額約63萬，社會局也澄清，該名婦人有低收入戶資格，原則上過世會有喪葬補助，不至於會有沒錢下葬之情事。

對此，藝人楊繡惠17日出面留言：「沒錢葬母可以跟我說，真的我會幫你處理」、「從現在起，無法安葬的都跟繡惠姐說好嗎？拜託，要讓親人入土為安」，並加上雙手合十符號，引來網友讚她人善心美，「好心會有好報」、「姐就是霸氣」、「繡惠姐，真的是佛心來的」。