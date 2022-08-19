民眾黨立法委員邱臣遠（前右）未鬆口是否參選基隆市長，僅表示已做好相關前置作業準備，待選決會做最後討論。（張志康攝）

民眾黨19日在海洋廣場活動並未申請，基隆市警方舉牌警告。（張志康攝）

台灣民眾黨19日在基隆市海洋廣場舉辦「基隆民眾新希望」記者會，由立法委員邱臣遠、蔡壁如，帶領民眾黨基隆市議員參選人出席，向基隆市民宣講民眾黨的理念。不過，邱臣遠仍不鬆口參選市長，僅強調已做了最完善準備，這場活動也因為沒有事先申請，遭基隆市警察局舉牌警告。

邱臣遠表示，2019年台灣民眾黨創黨後第一次全台大眾走，就是由他擔任大隊長，今年再度啟動大眾走，年底台灣民眾黨將面對第一次的地方大選，也碰上18歲公民權複決，希望能夠透過基隆大眾走，讓民眾能夠看見5位市議員參選人一同支持台灣民眾黨的理念。

蔡壁如則是指出，今年主題是「永續台灣，世代共行」，透過今年的大眾走，向民眾傳達民眾黨對18歲公民權的立場及環境永續議題的重視。

無黨籍的基隆市長參選人黃希賢也現身，他表示只要對基隆好，都會一起努力，希望基隆鄉親能夠看到民眾黨對基隆的貢獻與努力，改變才會有機會。至於雙方是否會在市長選舉合作，邱臣遠表示，並沒有這樣的討論，目前民眾黨以輔選市議員參選人為主。

由於距離九合一大選不到百日，邱臣遠是否會宣布參選基隆市長？身為民眾黨選戰小組召集人的蔡壁如表示，將交由選決會決策。邱臣遠則指出，相關的前置作業都已完成，但仍需民眾黨選決會、中央委員會做最後討論。

由於民眾黨這場活動並沒有提出申請，且現場海洋廣場也明文不允許舉辦政治活動，基隆市警局在活動末尾舉牌警告，要求解散。