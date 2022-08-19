水泥產業因製程的特性，能源使用與碳排放量較高，其二氧化碳排放量約佔全球排放量的百分之七。面對各國陸續提出2050淨零碳排的宣示，台灣水泥業也意識到轉型與循環永續的重要性。財團法人台灣營建研究所和財團法人台灣循環經濟學會今(19)日共同舉辦「台灣循環永續 水泥邁向淨零論壇」，結合產官學研專家，討論協助產界的減碳營運策略，邁向淨零的發展策略。

主辦單位呂良政院長對台灣水泥產業未來減碳方向，提出3點建言，包括：1.提高替代原與替代燃料比率是減碳大方向；2.國內可以參考國際水泥減碳趨勢與5C方法；3.加速研發碳捕捉、利用與封存(CCUS)等等。

環保署廢棄物管理處處長賴瑩瑩說，台灣110年水泥生產量約1197萬噸，使用廢棄資源達219萬噸，平均每噸水泥使用廢棄資源達183公斤，相較日本每噸水泥使用廢棄資源470公斤，台灣還可以再擴大燃料的替代。面對氣候的變遷及循環經濟等議題，水泥業可繼續迎接跨產業能資源整合的新角色，承擔永續發展的新責任。

經濟部工業局陳良棟副組長說，水泥為台灣國十大排碳產業之一，主要碳排來自前段原料、燃料與窯爐製程，極需減碳的原料及燃料的替代與改善製程技術。他提出策略有三，包括製程節能產業化推動、低碳製程技術開發及低碳產品行銷規劃與推廣。

陳良棟說，推動水泥業低碳工作，結合產業公協會、法人建立產官學研溝通平台，持續盤點國內外產業向減碳新技術及措施，共同推動及解決技術面、法規面(CNS)遭遇的問題。目前水泥業短期先以備改善、替代原/燃料達到局部減碳，中長期需投入低碳原料、餘熱再利用、CUU等創新技術研發才能大幅度達到2050淨零減碳目標。