18日晚間美股三大指數小幅上升，反映中國概念股表現的金龍中國指數回吐0.75％。港股19日早段開盤跌逾百點。
香港信報報導，恒指開盤跌107點報10,656。
國指開盤跌45點報6,644。科指開盤跌0.9％報4,155。
個股方面，網易業績遜預期，股價開盤跌4.9％。騰訊平開報312.6港幣。阿里巴巴開盤跌0.3％報88港幣。美團開盤跌1％報169.4港幣。友邦開盤跌0.4％報75.2港幣。
18日晚間美股三大指數小幅上升，反映中國概念股表現的金龍中國指數回吐0.75％。港股19日早段開盤跌逾百點。
香港信報報導，恒指開盤跌107點報10,656。
國指開盤跌45點報6,644。科指開盤跌0.9％報4,155。
個股方面，網易業績遜預期，股價開盤跌4.9％。騰訊平開報312.6港幣。阿里巴巴開盤跌0.3％報88港幣。美團開盤跌1％報169.4港幣。友邦開盤跌0.4％報75.2港幣。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。