18日晚間美股三大指數小幅上升，反映中國概念股表現的金龍中國指數回吐0.75％。港股19日早段開盤跌逾百點。

香港信報報導，恒指開盤跌107點報10,656。

國指開盤跌45點報6,644。科指開盤跌0.9％報4,155。

個股方面，網易業績遜預期，股價開盤跌4.9％。騰訊平開報312.6港幣。阿里巴巴開盤跌0.3％報88港幣。美團開盤跌1％報169.4港幣。友邦開盤跌0.4％報75.2港幣。

滬指開盤跌1點 深成指跌0.1％
恒指開盤漲75點 中移動漲2％
騰訊失動能 營收首見衰退
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