民進黨台北市長參選人陳時中（中）今出席台北國際觀光旅遊展受訪。（陳薏云攝）

陳時中再否認3＋11破口 黃珊珊嗆：請先為死亡800多人道歉

民進黨台北市長參選人陳時中昨強調，疫苗採購、3＋11會議紀綠都已送交監察院，遭到藍白齊轟：藏監察院不是公開透明，陳時中今再解釋，行政體性有一定的監督體制在，大家就看監察院報告，另若台北市副市長黃珊珊說3＋11是破口，但她也是其中一環，讓黃珊珊聽聞爆氣，表示「境管不是台北市政府職責好嗎」，並要求陳時中先為那年死掉的800多個人道歉吧。

陳時中與黃珊珊今在台北國際旅展同台，活動前陳時中受訪表示，昨日說相關會議記錄已提交給監察院，大家就看監察院的報告，行政體性有一定的監督體制在，另也表示，若黃珊珊覺得3＋11是破口，那她也是其中一環啦，因為疫情是人跟病毒的作戰，大家是同一條船的人。

黃珊珊隨後受訪表示，3＋11是不是破口，然後又跟萬華道歉說萬華不是破口，那到底誰是破口？是不是要先解釋一下誰是真正的破口？第二個，資料的部分，台北市政府的公開透明跟他們的公開透明可能定義不太一樣吧？另也回擊3＋11的境管不是台北市政府職責。

黃珊珊最後表示，不要每天用口水去噴，誰做了什麼事情，人民都已經放在心裡，現在再去解釋一年多前的事情，請陳時中先為那年死掉的800多個人道個歉吧。

至於藍營爆料疫苗採購內容以密件封存30年，陳時中表示，有沒有封存到民國140年我不清楚，但相關密件是根據簽訂合約的保密條款來訂，媒體問，裡面有不能說的秘密嗎？陳時中表示，保密條款是商業的基本常識，在商業行為很多都會簽訂保密條款，買疫苗時有保密條款規定，其實不只疫苗，很多藥物也都會有保密條款。