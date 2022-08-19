「王美」王思佳以性感美艷的外貌及直來直往的性格，留個人們深刻印象，最近幾年她經營YouTube頻道，常常以粉色系打扮出現在媒體鏡頭下，就連影片後製也都是滿滿少女感的粉色系，昨（18）日年滿40歲的她舉辦粉色生日派對，並曬出養眼生日趴照片，不難看出現場佈置相當精緻華麗，不少演藝圈好友也出席慶生派對。

王思佳曬出生日趴照片相當吸睛，賓客燦爛微笑讓喜悅之情溢出螢光幕，高顏值圈內好友們更讓網友直呼「太養眼」，只見場景佈置是夢幻少女的粉色系，桌上精美蛋糕同樣是粉色系，蛋糕上寫著她的英文名Sophie；身為壽星的王思佳身穿粉桃色調套裝，搭配白色高跟鞋，展現超辣身材，凍齡樣貌讓網友根本看不出來是40歲的媽媽。

王思佳生日趴整排高顏值正妹非常養眼。 （圖／翻攝自王思佳Sophia 0818 Facebook）

王思佳在帖文中大方表示，「好喜歡現在的自己」，表示40歲的自己有了20歲時雙倍的智慧、自信、勇氣，當下的自己少了20歲的一廂情願、自以為是與隨波逐流，還感性寫道，「謝謝優秀的你們一直陪伴我，因為你們的優秀讓我越來越好」，網友紛紛按讚留言，陳美鳳、楊繡惠等女星也在評論區寫下，「生日快樂」。