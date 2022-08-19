受到中美貨幣政策分化進一步加深與美元指數拉升等因素，人民幣兌美元即期匯率貶至年內低點。據澎湃新聞報導，人民幣對美元即期匯率19日開盤即跌破6.8關口報在6.8050，隨後進一步下跌至6.8150，與年內最低點持平（5月13日人民幣對美元即期匯率最低至6.8150），並較前一交易日貶值一度超過200點。

而人民幣兌美元中間價19日報6.8065、下調263點，這也是2020年9月來人民幣兌美元中間價首次貶破6.80關口。

另外更多反映國際投資者預期的離岸人民幣匯價，19日目前也跌破6.82關口，一度跌至6.8291。

分析原因，觀察部分受到美國聯準會（Fed）官員表態談及進一步升息必要性的影響，19日美元指數走高刷新近一個月高點至107.72。再伴隨著大陸政策利率下調帶來的中美貨幣政策分化進一步加深、以及美元指數小幅回升，人民幣對美元匯率本周出現明顯走低。