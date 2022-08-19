民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天拍定裝照，準備許多道具。（賴佑維攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天拍定裝照，準備許多道具。（賴佑維攝）

國民黨桃園市長參選人張善政提出青年政策，包含青年貸款、成立基金，遭質疑桃園市長鄭文燦已經推動。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天受訪表示，代表民進黨執政對青年的照顧都很好。桃園市長鄭文燦則說，張善政不曉得目前桃園市在做什麼。

對手張善政喊出青年政策如成立基金或是協助青年貸款，但被質疑是鄭文燦已經在推動中。鄭運鵬表示，只要是正面有政策的選舉，就算已經在做的，要擴大、補貼要更多，全都贊成，表示民進黨執政在中央和地方對青年的照顧很好，比較不樂見的是像之前一樣打爛仗、打抹黑，不尊重對手。

桃園市長鄭文燦則說，張善政所提的政見，和市政的密合度不太高，他不曉得目前桃園市在做什麼，陌生感滿強的，或者說他所提的就是目前在做的。他的幕僚應該還沒有接近桃園，不過選舉是公平競爭，希望他的幕僚可以提出更好的政見。

鄭運鵬今天和民代參選人拍攝定裝照，準備多樣道具，他說，很多人說鄭運鵬參選，桃園變成秋葉原，鄭運鵬參選，桃園機場變成台場，大家對他的一些興趣和生活喜好有很多期待，希望桃園成為適合生活、有嗜好、有特色的城市。所以準備很多道具如皮卡丘、鋼彈、星際大戰光劍等。另外光劍，之前是提供總統在星戰日使用，特別借來，表示傳承交付的任務，使命必達，一定完成。

張善政曾提到他好像跟鄭文燦選第3任一樣打選戰？鄭運鵬則說，顯示桃園市民對鄭文燦2任政績很有感覺，他最怕挑戰的就是民進黨在桃園的好成績。桃園未來還是會有鄭市長，大家可以很順口的說「那個比較瘦的鄭市長又來了」。

因雙方民調接近，鄭運鵬說，他是來擴大領先的，雖然目前並不是所有市民都知道換鄭運鵬上場，但是在鄭文燦施政滿意度的基礎之上，大家認同民進黨在桃園的執政，愛花連盆、愛屋及烏這樣的心情。他說，目前為止1塊選舉的看板都沒有，也還沒有文宣，最近幾天才決定選戰主軸和Slogan，用「運轉桃園大進化」7個字表達，相信如果現在才剛起步，都已經打成五五波了，未來擴大領先都可以期待。

因沒找前新竹市長林智堅拍照？鄭運鵬說，林智堅退選後有要忙的事情。重點是桃園隊的議員、參選人跟他一起合照。