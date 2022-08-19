消息面：

1.美國上周（截至8月13日）初次請領失業給付人數周減2000人，為25萬人，少於市場預期的26.4萬人。上周初領失業金人數4周均值為24.675萬人，周減2750人。截至8月6日止當周，美國續領失業金人數周增7000人，為143.7萬人，少於市場預期的145.5萬人。

2.全美地產經紀人協會（NAR）公布，美國7月成屋銷售以年率計為481萬戶，較6月下滑5.9%，創下2020年5月來新低，並落後市場預測中值486萬戶。自今年1月以來，美國成屋銷量大減近26%，凸顯出房價高漲和房貸利率升高對房市造成的衝擊。

3.費城聯準銀行公布8月製造業指數為+6.2，較7月的-12.3強勁反彈，並超出市場預期（-5）。其中，投入價格分項指數為+43.6，低於7月的+52.2。就業分項指數從+19.4升至+24.1。新訂單分項指數從-24.8回升至-5.1。六個月資本支出展望指數從+4.4急升至+18.0。

4.聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，考量美國經濟仍然強勁，他傾向支持9月升息75個基點（3碼），以有效抑制高漲的通膨。

5.舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，聯準會9月升息50個基點或75個基點都將是合理的做法，升息幅度仍將取決於數據。

6.明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）表示，聯準會必須盡快抑制住處於極高水準的通膨，即使這可能引發經濟衰退。

7.堪薩斯聯準銀行總裁喬治（Esther George）表示，近來股市走高是因為看好聯準會可能放緩升息步伐，但這種看法是過分樂觀。她表示，升息速度與利率在何處到頂仍待商榷，央行必須看到證據證明通膨確實在回落，才會作出決定。

8.聯準會多位官員重申需要進一步升息，周四美元指數盤中站上107.57，創下1個月新高，尾段漲0.71%，報107.39。

9.受美元走高影響，周四紐約期金收跌0.31%，為每盎司1771.2美元，其他貴金屬方面，9月白銀跌0.27美元，為每盎司19.46美元。10月白金跌14.40美元，為每盎司904.90美元。9月鈀金漲12.70美元，為每盎司2149.40美元。

10.周四布蘭特期油大漲3.09%，收在每桶96.59美元。美國期油漲 2.7%，收在每桶90.50美元。投資人擔心經濟增長放緩可能打擊需求，但美國的燃料使用數據意外強勁，以及俄羅斯原油供應料將在今年晚些時候下降的預期，給油價帶來提振。