大安濱海樂園是戲水、踩沙、踏浪熱門景點，圖為救生員戒護備勤畫面。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

大安濱海樂園是戲水、踩沙、踏浪熱門景點。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

「大安濱海樂園」大泳池免費則開放至8月31日。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市「大安濱海樂園」是親子戲水、踩沙、踏浪及拍網美照的熱門景點，炎炎夏日吸引眾多許多遊客造訪，大泳池免費則開放至8月31日，想抓住暑假尾聲的遊客得把握機會，台中市觀光旅遊局也呼籲務必遵守水域遊憩活動公告事項及救生員指示。

大安濱海樂園擁有全台中獨一無二的濱海沙灘，每年夏日吸引大批遊客戲水、踩沙、踏浪及拍網美照，人潮絡繹不絕。

觀旅局提到，為提供遊客友善遊憩環境，市府近年持續挹注資源，增設觀景平台及觀海座椅等，讓遊客能夠眺望大安海美麗湛藍海景，黃昏時還能在觀景平台與嫣紅晚霞合影留念，晚上可以選擇入住園區內的豪華露營區或附近合法旅宿，美食、徐徐海風以及浪濤拍打堤岸的聲音，讓每位遊客都能享受極致的體驗。

觀旅局表示，為確保遊客戲水安全，現場均有公告相關水域安全規定及豎立警告牌，並聘請合格水域救生員在旁戒護，在炎熱的暑假期間，讓遊客可以安心戲水，也請遊客務必遵守水域遊憩活動公告事項及救生員指示。

大安濱海樂園周邊鄰近景點有龜殼生態公園、大安水蓑衣生態教育園區、大安區休閒農漁園區等，往南也可連接至國際知名景點高美溼地、三井Outlet及梧棲觀光漁港，非常適合安排旅遊行程，感受台中海線風情。