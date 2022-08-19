英國的家庭正對生活成本的高漲感到憤怒，並且也拉低了消費者信心表現，來到自1974年以來新低。
GfK消費者信心指數從七月的-41，跌倒八月的-44，為有該調查記錄以來的最低點，並且也低於路透調查的-42。
有關家戶對於個人財務和總體經濟狀況的評估，包括對過去12個月和未來一年的評估，都呈現下降趨勢。
GfK的客戶策略師Joe Staton說，所有的測量面向都出現下跌，反映出由生活成本飆漲所引起的嚴重擔憂，以及對英國經濟產生憤怒不滿的情緒。
隨著通膨明顯上升，英國消費者信心在過去一年已逐步下降。
到目前為止，面對消費者的商業出現的連鎖效應還不明顯，但是英國央行(BoE)估計，今年稍晚進一步的物價升高，將使英國經濟陷入衰退。
食品價格的上升速度為自2008年以來最快；家戶的能源帳單翻一倍。產業分析師們表示，預計能源帳單到明年一月還會再一次翻倍，來到平均每年4000英鎊(約4816美元)。
Staton說，隨著秋季涼意和冬季寒冷的到來，消費者信心危機只會更惡化。顯示出能源帳單的衝擊。
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