兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲任內高舉財政紀律大旗，反對舉債發敬老金。國民黨今天質疑，柯的態度是否就是民眾黨的態度，民眾黨新竹市長參選人高虹安、桃園市長參選人賴香伶應說清楚，若當選是否落實柯標準辦理。

國民黨文傳會副主委練鴻慶表示，2011年度總預算淨舉債，台北市零舉債，但桃園市淨舉債136億元，新竹市淨舉債16.96億元，依照柯文哲標準，若賴香伶與高虹安當選兩市市長，是不是要停發敬老金？賴與高有跟柯一樣的理念？