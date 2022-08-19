國民黨新竹市長參選人林耕仁19日馬不停蹄持續掃街拜票，針對蔡英文總統發文挺18歲公民權，林耕仁表示，台灣不知還有多少年輕人，流落到柬埔寨受苦受難，認為總統應先談如何保護流離東南亞的年輕人。

林耕仁19日在副議長余邦彥、市議員張祖琰、市議員參選人陳清智、張文興、立委鄭正鈐辦公室副主任黃希聖、里長吳建銘陪同下，來到東區光復區徒步跟民眾拜票，再到龍台宮參拜祈福。遇到民眾熱情高喊「當選！」，林耕仁也說，市民的支持以及過去超過20年的問政經驗是他最大後盾，會一步一腳印，與市民一起努力。

針對蔡英文總統發文挺18歲公民權，林耕仁說，台灣不知道還有多少年輕人流落柬埔寨受苦受難，蔡政府此時喊支持18歲公民權，相當諷刺，認為​蔡總統應優先回答，如何保護流離東南亞的年輕人​。

藍委昨從柬埔寨救回1名男性，林耕仁也說，在沒有邦交的柬埔寨，能夠將受困異地的台灣人帶回台灣，相當不容易，林耕仁特別感謝3位委員的付出。

至於觀光局全台遊客統計，新竹年減58.4％幅度最大，林耕仁則說，今年中疫情趨緩，各縣市搶搭國旅熱潮，然而新竹吸引觀光客的表現卻不如預期，代表市府的城市行銷有問題。

林耕仁認為，該檢討的不是認真的市府同仁，而是辭職跑去選舉的林智堅和沈慧虹「落跑二人組」，只顧選舉放任市政空轉，尤其後疫情時代，竹市更需要振興，質疑高喊「讓專業的來」的沈慧虹，是否會感到心虛？