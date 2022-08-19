美國聯準會日前公布7月FOMC會議記錄，內容提到過度升息風險，市場解讀分歧。大華元宇宙科技50 ETF(00906)經理人鄭翰紘認為，聯準會的升息目標並未改變，只是考量到經濟數據可能無法立即反應升息，因此將放緩升息腳步，然並未調降利率目標。展望後市，他預期市場將回歸企業基本面表現，其中美國大型科技股的基本面穩健，若市場出現修正，是為長線布局進場的好時機。

鄭翰紘表示，VIX恐慌指數來到近3個月的低點，顯示上週公佈的通膨數據，與聯準會接下來的升息腳步都未造成市場情緒過多的起伏，接下來市場可望回歸基本面表現。他認為，隨著科技產業旺季來臨，在無其他利空干擾的環境下，科技股應該來到相對安全的位階，提供投資人進場布局的機會。此外，觀察與大華元宇宙指數高度相關的那斯達克100指數，過去於升息期間表現多為正報酬，顯示後市可期。

鄭翰紘認為，大型科技股因基本面穩健，在這一波修正後也出現較為明顯的反彈。顯見在市場動盪中，布局於大型科技股是較好的選擇。在經歷上半年的價格修正後，具發展潛力的相關個股投資吸引力再現，投資人可參與產業新趨勢帶來的商機。

兆豐全球元宇宙科技基金研究團隊表示，全球市場針對網通元件、雲端運算、數位串流等科技題材需求日益增加，特別是涵蓋元宇宙應用設備領域，更是符合疫後產業轉型與數位化生活的需求，像是企業視訊與民眾通訊常用的Zoom、或是遠距醫療所需的機器人輔助微創手術技術，或是像直覺手術公司等，這類題材成為科技類股中的黑馬之星。

舉例來說，像是Zoom這類的視訊軟體，持續提高安全性、使用者體驗，甚至結合遠距醫療看診等功能，即可將科技、醫療產業應用串接，帶來雙向優化的產業效應，也有助企業獲利面的高度成長。

兆豐投信指出，綜觀目前市場，投資人先前對經濟硬著陸的擔憂過度反應，美林證評估市場氛圍仍有機會延續反彈，科技股有望隨股市反彈而受惠。近期半導體市場雜音有逐漸鈍化，隨著美股反彈，科技股題材仍是長線投資焦點。