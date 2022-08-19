台灣維新台北市長參選人蘇煥智今參加開放水域聯盟「大湖公園水域開放行動」；蘇煥智表示，目前海域仍然處於戒嚴狀態，政府應該改採「原則開放，例外禁止」。

他強調，大湖水域開放划船提供市民親水活動空間，可讓市民大人及小孩可以有更多水上運動學習及體驗的環境，可以增加大湖公園更大的吸引力，及更豐富的市民活動。

蘇煥智指出，開放水域聯盟到台北市政府請願，是訴求水域解嚴，要求開放大湖公園的大湖可以划船。他聲援這項訴求。台灣是一個四面環海的國家，但我們的國民會游泳、划船的比例卻非常偏低。主要就是長期的戒嚴、海禁。

他說，雖然解嚴已經37年了，但政府官員的管制心態卻仍未改變；海域仍然處於戒嚴狀態，政府官員仍然採取「原則禁止，例外開放」的心態，這是應該徹底改變的。

他表示，前幾天他已公開訴求推動社子島成為台北水上運動休閒中心。所以開放大湖公園水域划船，也是振興基隆河、淡水河必要的一環。

他呼籲，台北市長柯文哲已經宣布要參選2024的總統大選，希望能夠聽到聯盟的心聲，儘快開放大湖水域，讓明天的活動能夠順利進行。