國民黨立委赴柬埔寨營救受困的19歲陳姓少年，事後遭警政署抨擊阻擾偵辦人口販運。對此，出手救援之一的藍委洪孟楷今表示，航警局長第一時間是說上級交代，接著改稱保護當事人，最後又解釋要幫忙安排防疫旅館，但警政署又說是要辦案，說法一變再變，擺明沒能力救人只好編故事粉飾太平。國民黨團強調，將召開國際記者會，讓國際社會了解蔡政府抹黑反對黨出國救人、阻擋被害人與媒體接觸。

國民黨立委鄭正鈐、吳斯懷及洪孟楷赴柬埔寨關切人口販運案，昨天出現戲劇性轉折。鄭正鈐等人親自營救、帶回一位19歲、自稱受騙的陳姓青年返國。未料飛機一落地，航警局就率隊至機艙要將陳男帶走，與立委爆發口角，最後被害人才通關入境，由親人接往防疫旅館。到了晚間，警政署發新聞稿，痛斥國民黨立委阻擾警方積極偵辦人口販運，實在感到遺憾。

對此，國民黨今以視訊方式，邀請鄭正鈐、洪孟楷說明事發經過。洪孟楷表示，航警局長在現場帶著10多名刑警，共出現了3次說法，第一次是說上級交代要來帶人離開；第二次改稱要保護當事者，他們三人當場質疑警方，既然被害者未被通緝，在台灣也沒有犯罪，憑什麼由刑警帶走？這時，航警局長又改口說，因為少年沒有訂防疫旅館，所以要幫忙安排，但當他經電話聯繫少年家屬後，對方強調已經訂好北投的防疫旅館，航警局長才又說一切都是誤會，終而讓被害人離開。

洪孟楷說，事後警政署卻又發新聞稿批評國民黨阻饒偵辦，代表警方說法一變再變，心虛之下，只好不斷拿出與事實不符的說法刻意造假、扭曲汙衊、編造故事。

鄭正鈐則說，陳姓少年的家屬有親自到機場接人，並且預定了防疫旅館，結果警方卻稱對方沒有預定旅館，所以要把人帶走，警方說法與事實確實明顯有落差。

國民黨立委李德維聲援表示，三位立委冒險將19歲的少年救回台灣，民進黨卻搞小手段，再由綠煤配合報導稱藍委阻擾警察爆衝突，民進黨政府從上到下，就是怕大家知道你沒有努力、沒有作為、沒有做事，才會搞這種小手段，這麼多年輕人困在柬埔寨，不設法透過關係救人，連國民黨去做事還打壓，真是糟透了。

國民黨立院黨團總召曾銘宗則提出三點聲明，強調國民黨團對鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷赴柬埔寨實地了解國人遭遇，並偕同台商進行救援，要表達敬佩感謝；第二，航警局率刑警在國門要帶走沒有犯罪紀錄的被害少年，到底是哪個高層交代？行政院長蘇貞昌請出來講清楚。

曾銘宗也強調，如果今天救人的是民進黨立委，請問警政署還會派人要把被害受年帶走嗎？警方處理嚴重失當，國民黨團表達抗議，也要提出最嚴厲的譴責。等3位立委隔離結束後，黨團將召開國際記者會，讓國際了解蔡政府抹黑反對黨立委出國救人，也阻擋被害人與媒體接觸。