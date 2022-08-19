據農委會統計，過去我國常年1期作及2期作稻米種植面積達28萬餘公頃、年產量約140萬公噸，但我國稻米需求僅有120萬公噸，導致稻米價格偏低，農委會推動多樣政策，希望減少稻米種植面積、提高糧價，但可能也會影響末端零售價，農委會主委陳吉仲表示，以1家4口計算，每個月花在白米的費用約600元，就算白米價格調整10％、每個人每月約多支出15元、每人每天僅增加0.5元，「只要市場價格有達一定水準，農民就會願意耕種」。

農委會為了減少稻米種植面積、提高糧價及增加農民權益，近年祭出「基期年農地稻作四選三」、「水資源競用區推動大區輪作」，據統計，今年稻米種植面積相較近5年平均減少3.1萬公頃，溼穀價格也因此上漲至每百台斤1000元以上價格、接近乾穀價格每公斤23元。

目前公糧收購分為計畫收購每公斤26元、輔導收購每公斤23元、餘糧21.6元，外界認為糧價上漲後，之後公糧保價收購可能就會退場，陳吉仲說，公糧收購政策沒有改變但收購方式會大幅調整，包括新增「自國內市場機動採購稻穀」，以適時補充安全存糧，同時也能穩定市場穀價，提高稻農收益。

陳吉仲提及，農委會更推動水稻收入保險，以今年一期稻作為例，基本型共有19萬3150件、投保面積達13萬1248公頃，加強型則有947件、投保面積達1萬7778公頃，理賠率分別有165％及334％，理賠金額達4.3億元，並將在10個工作日內撥付理賠款，較原本的天然災害現金救助快且有利農民。

至於是否會因此帶動末端糧價上漲？陳吉仲說，全世界農產品中價格最穩定就是台灣的白米，目前我國白米零售價格每公斤約40餘元，零售價格與產地價格有固定關連，對消費地價格波動影響不大。