國民黨桃園市長參選人張善政青年政策遭質疑與桃園市長鄭文燦雷同，張善政今天回應，政策絕對不是複製貼上，桃園市政有許多可以改進的地方，陸續端出的政策會讓鄉親眼睛一亮。

張善政對青年創業提出「5個友善」，包括設立桃青基金、優先採用青創商品、辦理青創博覽會等、設立青創線上專業論壇等，欲將桃園打造成青年創業友善城市。但遭質疑與鄭文燦目前政策雷同。

張善政說，政策絕對不是複製貼上，而且桃園現在還有很多市政可以改進的地方，陸續端出的政策會讓鄉親眼睛一亮。提及民調領先，他說，絕對是繼續戰戰兢兢，努力的往前走。而對手鄭運鵬稱他是來擴大領先，他說，鄭運鵬講什麼不重要，重要的是最後的結果是什麼，大家看到就很清楚了。他努力的往前走，鄭運鵬也會努力往前走，就各自努力。

張善政也被問到與18日的活動與議長邱奕勝互動不多，他說，不要見縫插針，跟議長的互動非常的熱絡，而且18日的活動是邱奕勝費心規畫了好幾天的成果。