中國經濟數據疲弱，且採取封控防疫，導致國際油價下跌；中油持續啟動油價平穩雙機制，預估22日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.1元。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升27.3元。

根據中油浮動油價公式，累算至8月18日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶93.48美元，較上週98.07美元下跌4.59美元；新台幣兌美元匯率為29.989元，較上週29.979元貶值0.01元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲2.6元，柴油調漲3.8元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估8月22日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降0.1元。（編輯：張均懋）1110819