近期投資級債買氣不俗，近一個月主要投資級債指數全數上漲，其中以金融次順位債指數漲幅最高、近3.2％，因發行的金融業體質穩健，資產品質無虞，加上較一般投資級債更具備收益優勢，且存續期較短，即便面對利率風險更具備抵禦能力，後市表現仍不看淡。

投信法人表示，隨著美歐英等主要央行為壓制通膨而積極升息應對，利率風險雖於先前對投資級債帶來壓力，不過殖利率走升，也增加收益吸引力，加上經濟前景衰退疑慮，及地緣政治風險並未完全解除，令市場的避險需求仍存，部分資金仍訴求穩健保守的配置目的。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，從聯準會近期舉措來看，7月會議如預期升息3碼，公開市場操作金額升至9,800億美元，境內外美元利差連六周下滑降至70個基本點，顯示海外美元流動性維持平穩。在美國通膨觸頂回落，景氣預期可能趨緩的影響下，市場預期積極升息的高峰已過，緩升息預期上升，使得美債利率下滑。

在緩升息預期及景氣放緩疑慮並存下，有望吸引穩健資金回流殖利率具吸引力的投資等級債，其中金融次順位債因信評佳，且收益水準又較一般投資級債優異，可望吸引資金配置，表現仍不看淡。

徐建華認為，從產業基本面來看，以全球發債企業而言，金融業多為投資等級，整體信用體質相較其他產業較佳，且金融業多屬各地區特許產業，也受到國家與國際機構的嚴格監管，在定期壓力測試下，企業體質穩健，故其所發行的次順位債資產品質無虞。

就收益角度而言，金融次順位債更較一般投資級債突出，甚至接近高息債券，且存續期也明顯較短，意味著利率敏感度較低，適度納入投資組合有助兼顧收益與波動管理。