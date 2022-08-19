不同於女性更年期有明顯的生理變化而明顯，男性的更年期是一持續老化現象，醫師表示，不同於女性度過更年期後可與之和平共處，男性在更年期發生後，只會逐漸衰老，如同股市「長空」，因男性賀爾蒙「睪固酮」影響男性健康至鉅，適度維持睪固酮濃度有其必要。

恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻表示，不同於女性步入中年後有停經、熱潮紅等斷崖式變化，男性更年期如同溫水煮青蛙、較不明顯，逐漸出現肚子變大、容易疲勞、性慾降低等症狀。

高銘鴻表示，一般而言，男性更年期約從40歲開始，但近來門診發現，有些科技電子業的中階主管，由於工時長、壓力大，提早自35歲進入更年期，患者僅僅自覺易感疲勞、無活力等，由於睪固酮分泌可維持肌肉與骨骼強度、減少體脂肪，其分泌隨年紀增長而下降，「雖是老化現象，但會引發一連串的健康問題，因此睪固酮濃度是男性健康的指標，需予以關注。」

他表示，睪固酮減少過程相當緩慢，剛開始男性會出現肚子變大、易疲勞、對事物提不起勁，之後此現象日漸明顯，出現性慾降低症狀，「因腹圍增加會帶來心血管疾病、三高（高血脂、高血壓、高血糖）問題；肌肉與骨骼密度降低會引發肌少症與骨質疏鬆問題，繼而增加健康風險，之後進入『長空』狀態，身體機能將日漸衰退。」

至於預防之道，高銘鴻表示，此老化現象無法有效預防，目前可知避免肥胖、增加男性賀爾蒙有助減緩此困擾。其中，避免肥胖可藉由減少高脂、高糖飲食，並規律運動，補充睪固酮則多半透過人為補充，食療方式效果目前尚無具體實證。

高銘鴻並表示，直接補充外來睪固酮具有立竿見影效果，「但補充之前，一定要經過醫師診斷，因補充外來男性賀爾蒙，會惡化原本攝護腺癌的狀況，且因補充外來男性賀爾蒙會引發身體『負回饋』機制，亦即身體會自動抑制精子生存，不利有生育需求的男性。」