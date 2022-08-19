一輛特斯拉疑似疲勞駕駛，撞上海堤騰空翻滾，落到防風林沙灘上。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

鬼月離奇車禍！特斯拉直衝撞海堤 騰空翻滾摔落駕駛輕傷（程炳璋翻攝）

台南市南區19日凌晨零時許發生1件離奇車禍，1輛特斯拉沿著台86線東向西下快速道路，前方是T字路口卻未減速，直衝撞上海堤，再騰空飛起翻滾，四腳朝天掉落一片防風林沙灘，賴姓駕駛輕傷自行爬出報案，警消人員將他送醫治療，他稱並未開啟自動駕駛，疑是疲勞駕駛導致車禍。

38歲賴男19日凌晨零時許駕駛特斯拉要回安平區家中，他沿著快速道路東西向走到盡頭，下濱南路口，疑似疲勞駕駛，車輛直接衝過路口。

台86快速道路的盡頭是T字路口，賴男未減速大力撞上黃金海岸邊坡的海堤，車子立刻騰空飛起，在空中前滾翻，直接車頂朝下「降肉」在一片木麻黃樹叢的沙灘上。

「我的背很痛」賴男幸無大礙，自行爬出報案，向警消人員求救，警方到場檢視四腳朝天的車子，見又是特斯拉車款，詢問是否開啟自動駕駛，賴男否認，稱自己因「打瞌睡」導致車禍。

「有車子翻落海灘」，附近居民19日上午議論紛紛前往拍照，引起話題，有居民稱類似車禍多年前也曾在同一地點發生，同樣是駕駛未注意前方，下快速道路後繼續往前衝，翻落海堤，部分居民則認為鬼月時期，外出開車還是小心點。

針對居民曾有肇事車禍說法，警方未予證實，全案將等賴男傷勢好轉後再製作筆錄釐清肇事原因。台南市交通局表示，台86線下橋前標示限速50公里，下橋後為40公里，用以提醒駕駛減速，附近路口也有充足照明。