前新竹市長林智堅台大碩士論文確定抄襲，中華大學碩士論文也仍待審定。清大兼任助理教授何志勇今在參與國民黨智庫座談時表示，在職進修是好事，但不管再怎麼忙，論文都應該要自己寫，不過台灣卻常有陋習、走捷徑，甚至找人代寫。

何志勇說，林智堅台大碩士論文與其說抄襲，不如說亂寫，和余正煌碩論用同份民調，中介變數卻變太陽花、洪仲丘事件，但整份民調沒一題問太陽花和洪仲丘，這就好比研究火星上有沒有火星人，結果證據是月球上有月兔，牛頭不對馬嘴。

何志勇表示，做學問要紮實，從做學問便可以小窺大。東西如果不紮實、投機，大事也做不好；此外指導教授應仔細看學生論文架構、資料來源和做法，有問題應該早就發現了。

國民黨智庫召集人陳學聖也說，當前學位論文寫作亂像，唸書過程已不是為了充實自己，就好比汽車檢驗是為了保障車子安全，但有人為了通過檢驗，請人代檢，變成為檢驗而檢驗。