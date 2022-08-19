國人遭騙去柬埔寨引起民眾關注，國民黨桃園市長參選人張善政表示，年輕人離家跑到海外，是因為台灣沒有給他們好的工作機會，而桃園有航空城、捷運，還有這麼好的工業基礎，都要掌握，對此他表示有辦法解決。

張善政表示，最近大家非常關心柬埔寨事件，暴露政府最近幾年推行的南向政策有問題，但是大家詢問，「柬埔寨事件你有沒有辦法解決」、「我參選的桃園市長，怎麼來解決？」張善政說，他「有辦法」解決。

張善政提及，年輕人為什麼離家跑到海外打工，結果落到詐騙集團手裡，因為台灣沒有給他們好的工作機會，現在桃園面對將來這麼好的發展機會，航空城、捷運，有這麼好的工業基礎，可以注入很多新的高科技的機會。這些東西都要掌握。

他說，桃園到海外去打工有好幾十位年輕人失聯，他們都是我們家人，從今年年底開始，要在桃園打造年輕人最喜歡，跟高科技有關的工作機會，為年輕人在桃園創個未來，讓桃園的子弟將來不需要到海外去打工。

張善政也表示，改變桃園，可以改變台灣。如桃園創造了很多很多年輕人的工作機會，除了照顧桃園的年輕人以外，也能吸引別的地方年輕人來桃園工作。桃園不但要變成桃園年輕人工作的基地。也要變成吸引台灣最傑出的年輕人來桃園工作的大磁鐵。