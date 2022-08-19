台中市市長盧秀燕表示，這次中央政府一次頒給台中市衛生局8大獎項，她身為市長感到很榮耀，但更感謝一同防疫的人員，讓台中有如此精實的防疫團隊；她尤其感謝台中市衛生局局長曾梓展，在疫情高峰期，蠟燭多頭燒領導防疫團隊，不僅承擔超大壓力更盡力貼近民眾需求。盧不居功的表現，獲得近5000個讚，大批網友表示感動。

盧秀燕昨日（18）在臉書發文，刊出曾梓展與滿滿獎座的合照表示，大家應該都認得他，他算是市民的老朋友了，在疫情嚴峻時，他親上火線，防範疫情。

盧秀燕指出，中央17日一次頒給衛生局8大獎項。這些肯定，也是要給予所有一同防疫的人員，作為市長她很榮耀，台中有如此精實的防疫團隊。特別是曾梓展局長在疫情高峰期，領導防疫團隊，蠟燭多頭燒，市民的醫療需求、醫療院所的防疫資源、與中央協調疫苗、採購快篩，所有的需求都湧向衛生局，壓力非常大。她永遠記得在記者會上，曾局長哽咽的說出基層防疫人員，不怕艱難，確診了、病倒了，仍堅持要在家上班，為市民服務，讓我們平安的度過疫情。

面對台中市榮獲8大獎項肯定，盧秀燕強調，她為全體協助防疫的人員驕傲，因為大家專業、認真，受到市民與中央肯定，也要再次感謝市民，在疫情期間配合防疫政策，一同守護台中。盧更點名感謝衛生局、民政局、教育局、環保局、社會局、警察局、消防局等局處，以及全體醫護、藥師、市民與防疫團隊，「你們都是台中英雄！」

此文獲得近5000個讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「盧市長不居功的表現，讓人感動」、「感謝防疫團隊，感謝媽媽市長！台中人你們好有福氣唷！羨慕你們唷！」「感謝市長，感謝防疫團隊們，謝謝您們為台中市民的付出，有您們真好」、「總歸一句話，萬分的感謝及感恩，市府團隊及所有辛苦的醫療醫護人員」。