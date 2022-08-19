國家通訊傳播委員會（NCC）18日進行《數位中介服務法草案》第三場公開說明會，資訊儲存服務及線上平臺服務業一致表達不滿，並指出該法令模糊不清，民進黨台北市長參選人陳時中今發表看法，表示這是一個非常複雜的案件，但假訊息需要平抑，而數位中介法被批是綠共時代來臨，陳時中表示用扣帽子方式不好。

NCC在6月底公開台灣第一份《數位中介服務法草案》，影響力將擴及全國民眾、網路平台、電信服務業者等。草案公布後引發討論，不少業者也出質疑與反對。也有網友表示若法案通過，就是綠共的時代來臨。

陳時中今出席台北國際旅展，接受媒體聯訪時表示，有關綠共的說法，討論法案用扣帽子的方式不好，並表示數位中介法是一個非常複雜的案件，牽涉到相關的言論自由跟言論管理，還有公開透明等，但陳時中認為，假訊息也需要稍微平抑，怎麼樣取得適當平衡是重點。

陳表示，會議絕對不是三次可以解決，世界各國有關臉書google都有相關爭議過，所以靜待NCC跟業者溝通以及社會對話。