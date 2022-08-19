前新竹市長林智堅被爆料碩士論文疑似抄襲退選桃園市長，事件引發藍綠對立嚴重、學界捲入；東華大學教授施正鋒表示，黨主席沒收提名權，違反民主政黨作法，民進黨野百合中生代、太陽花新生代噤聲，黨內已無諤諤之士。趙高李斯充斥，不是國家之福。

施正鋒今在臉書指出，林智堅論文案民進黨一開頭定調為政黨惡鬥、對手抹黑，因此堅持提名。等到台灣大學學術倫理審定委員會判定抄襲嚴重、並撤銷碩士學位，蔡總統選擇下令全黨公職團結一致相信同志無疑以政治力挑戰台大的公信力。

他說，由於社會輿論強烈反彈，甚至波及台北市的選情，民進黨只好陣前換將，只不過，迄今親綠媒體、學界、及側翼仍然餘波蕩漾。

他指出，令人憂心的是樹欲靜而風不止，林智堅認為自己只是馬失前蹄的先發投手，綠營幫腔者多半相信台大社科院學倫會政治立場偏向藍營、程序上有嚴重瑕疵。坦誠而言，林智堅果真要捍衛清白，應該即刻向教育部提出申訴才對，台北市長柯文哲說，民進黨要是深信林智堅委屈，那就不要退選，讓桃園選民來定奪才對，還有什麼理直氣壯的「進入另一個戰場」？

他說，也有人硬扯台大校長管中閔抄襲，果真如此，何不具狀檢舉？當下也有人檢舉國民黨南投縣長候選人許淑華、及民眾黨立委蔡壁如抄襲，那就把政治人物的論文都拿來檢驗，好好清理政壇。

他說，二十年來，政壇藍綠對立，選民無可奈何。只不過，由於中國的威脅，小英政府變本加厲，惡馬惡人騎，不要得意忘形；令人憂心的是支持者不分是非硬挺到底。

他暗批某退休教授表示，詳細比兩篇論文主張論文抄襲指的是「剽竊他人文中實質的原創部分」；更指至若所謂論文被抄的余某是調查局臥底陰謀論，如非無稽之談，那麼應該是國家安全的重大挑戰，特別是共軍騷擾類封鎖之際。

他認為，如果是為了權力跟利益而黨同伐異，或許可以理解是人性弱點，然而，為了理念或立場，竟然可以罔顧事實真相、蔑視學術倫理，那是極端扭曲。

他說，民進黨違反民主國家的作法、強制將公投與選舉脫鉤，學者是幫兇。黨主席沒收提名權，違反民主政黨作法，民進黨野百合中生代、太陽花新生代噤聲，黨內已無諤諤之士。趙高李斯充斥，不是國家之福。