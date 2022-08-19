中國商務部19日通報，根據《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）聯合委員會18日的決定，中國加入DEPA工作組正式成立，全面推進中國加入DEPA的談判。

2021年10月30日，中國國家主席習近平在出席二十國集團領導人第十六次峰會時宣布，中國已經決定申請加入DEPA，隨後兩天，中國正式提出加入申請。在推進加入進程中，中國與DEPA成員國紐西蘭、新加坡、智利在各層級開展對話，舉行了十餘次部級層面的專門會談、兩次首席談判代表會議、四次技術層非正式磋商，深入闡釋中國數位領域法律法規和監管實踐，全面展現中國在DEPA框架下與各方開展數位經濟領域合作的前景。DEPA成員國歡迎中國提出加入申請，讚賞中國為加入DEPA所做努力，作出了成立中國加入DEPA工作組的決定。

下一步，中國將與成員國在中國加入DEPA工作組框架下深入開展加入談判，努力推進中國加入進程，力爭盡早正式加入DEPA，為與各成員加強數位經濟領域合作、促進創新和可持續發展作出貢獻。

DEPA由紐西蘭、新加坡、智利於2019年5月發起、2020年6月簽署，是全球首分數位經濟區域協定。