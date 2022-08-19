藝人艾成日前墜樓身亡，未料酸民將矛頭對準王瞳，讓網紅廣告小妹跳出來替她說話「這種沒素質亂罵，真是丟我們黑粉的臉」，緊接著發文提及劈腿一事時，竟自爆曾迷戀過梁赫群，甚至還做過瘋狂行為，不過卻因為梁赫群婚前劈腿，讓她的幻想就此破滅。

廣告小妹表示王瞳昔日當小三時，被列入自己的黑名單中，關鍵在於她的態度問題，接著強調人在被劈腿後，有人選擇離開有人選擇結婚，但始終對於選擇後者的行徑百思不解，接著話鋒一轉，自爆曾經迷戀過梁赫群，當時主持的《王牌大賤諜》一集都沒漏看，更迷戀到把他的舊愛殷琦的臉 P 成自己，不過卻因為男方婚前劈腿，事後居然要求小三向正宮道歉，導致存有的幻想及迷戀全破滅。

廣告小妹透露事件爆發後，梁赫群父親梁修身直接在媒體面前砲轟他，由於言之有理，因此愛慕對象便改成梁修身，雖然至今偶爾會關注的梁赫群動向，不過卻無法再當死忠迷妹，更不忘嘲諷：「他的處理方式真的，還不如九把刀，希望台版郎朗要改過自新」。

對此，網友紛紛留言：「我每次看到他和孔劉的比對照，就好想封鎖他」、「他剛出道還不錯，但後來一堆負面新聞出現」、「只有我覺得他的梗很無聊嗎」、「就是要求小三向正宮道歉後⋯⋯只要節目有他 ，必轉台」、「每次看到他，就有孕吐的感覺」、「妳到底卡到了些什麼」。