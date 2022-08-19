美國拉攏台日韓組成「Chip 4」晶片四方聯盟，但南韓先前考量與大陸的合作關係，對此事相當低調，如今，南韓外交部長朴振證實南韓將參與9月初登場的晶片四方聯盟籌備會議，但最終是否會加入該聯盟，則要等到籌備會結束後才會進行評估與決定。

綜合Business Korea、韓聯社報導，由於南韓考量加入晶片聯盟可能會激怒大陸，進而影響到產業合作與經濟發展，始終主張該組織是以資訊與技術交流為目標，在名稱上也淡化「聯盟、同盟」的色彩。

先前媒體披露，南韓開出參與晶片聯盟的條件，包括不能對大陸實施出口限制及成員都需要尊重一中政策，不具名的官員也說，「南韓要讓北京相信，這個組織不是一個孤立大陸的技術安全聯盟，而是為了提升跨國晶片業的綜效。」

朴振證實南韓將參加晶片聯盟籌備會，但沒有透露任何細節與討論方向，且最終是否加入該合作也沒有定案。

研究機構NH Investment & Securities分析師Doh Hyun-woo則表示，「加入晶片聯盟有利有弊，好處是包括三星在內的企業將因為美國不再過度依賴台灣而獲益，但壞處是如果激怒大陸，可能招致經濟制裁，且該聯盟最終目標仍是加強美國供應鏈的實力，競爭對手美光、英特爾的實力可望獲得成長。」